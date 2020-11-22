الرئيس يستمع لفتاة تعاني صعوبة في الحركة: «إحنا بنشكرك»

قال أحد المواطنين، خلال المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل فى الشرق الأوسط وإفريقيا، إن الله أكرمه بابنة تعاني من صعوبة فى الانتقال: "عملنا سيارة لكى تستطيع التنقل بسهولة وأصبحت عايشة حياة كريمة، وبتنتقل بسهولة".وعلقت الابنة وهي تغالب دموعها: "أنا عايزة أشكر ربنا عشان عندى أب زى بابا، عشان ساعدنى فى حياتي وبيساعد كل الناس" ليعلق الرئيس السيسى: "إحنا بنشكرك وبنشكره".