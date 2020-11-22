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الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس: ميكنة مؤسسات الدولة يضع مصر في منطقة أخرى (فيديو)

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:21 م
السيسي
السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي "إحنا بنعمل رقمنة للدولة المصرية فى كل قطاعاتها ومؤسساتها مش فى الجمارك بس".

أضاف الرئيس خلال افتتاح المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل فى الشرق الأوسط وإفريقيا، الأحد: "أن منظومة الجمارك ليس هدفها تحصيل أموال، خصوصًا وأن هناك اتفاقية تجارة حرة قد تعفى المنتجات من الجمارك"، مضيفًا: "البضائع متتشحنش لمصر إلا لما يتوافق عليها".

وأكد الرئيس السيسي أن ميكنة مؤسسات الدولة والدخول فى عصر الحداثة فى كل الأنشطة يضع مصر فى منطقة أخرى.

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