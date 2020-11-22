الرئيس: ميكنة مؤسسات الدولة يضع مصر في منطقة أخرى (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي "إحنا بنعمل رقمنة للدولة المصرية فى كل قطاعاتها ومؤسساتها مش فى الجمارك بس".أضاف الرئيس خلال افتتاح المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل فى الشرق الأوسط وإفريقيا، الأحد: "أن منظومة الجمارك ليس هدفها تحصيل أموال، خصوصًا وأن هناك اتفاقية تجارة حرة قد تعفى المنتجات من الجمارك"، مضيفًا: "البضائع متتشحنش لمصر إلا لما يتوافق عليها".وأكد الرئيس السيسي أن ميكنة مؤسسات الدولة والدخول فى عصر الحداثة فى كل الأنشطة يضع مصر فى منطقة أخرى.