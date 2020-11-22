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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

صنع في مصر.. السيسي يستمع لشرح مفصل عن أول أتوبيس كهربائي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:45 م
السيسي
السيسي
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استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي لشرح مفصل من المسئولين حول منتجات معرض ومؤتمر النقل الذكي، وذلك خلال تفقده المعرض، حيث تحدث أحد المسئولين عن أول أتوبيس كهرباء يتم تصنيعه في مصر.

قال المسؤول أمام الرئيس إن الأتوبيس جاهز للتشغيل في مصر، وسيربط محطة مترو عدلي منصور بالمطار، "التصميم من كامل من مصر، الهيكل بالكامل من مصر، من شركتنا".

ووجه الرئيس السيسي، حديثه للمسئول: "يعني أنت صاحب الامتياز في الموضوع ده؟"، فرد عليه المسئول بالإيجاب: "أيوه، بنجيب من بره الأجساد وماتور الكهرباء والبطارية فقط، والأتوبيس ده يشتغل من غير شحن 300- 400 كيلو، لأنه في الصيف بيتم تشغيل التكييف وبالتالي يكون سيرة 300 كيلو في الصيف، و400 كيلو في الشتاء بدون شحن".

وعن سؤال الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أتوبيسات الغاز، رد المسئول: "أتوبيسات الغاز بتشتغل بالكامل عندنا، تصنيعه المحلي تفوق الـ60%".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة، حيث تفقد الرئيس أجنحة المعرض الرئيسية للشركات العالمية المختلفة، وكذلك أجنحة عدد من الوزارات.

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