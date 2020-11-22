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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: أجرينا مراجعات لمناهجنا لضمان خلوها من أفكار التطرف

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:58 م
وزير التعليم السعودي
وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ
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قال وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ، اليوم الأحد: إننا أجرينا مراجعات لمناهجنا لضمان خلوها من أفكار التطرف.

وأضاف آل الشيخ في تصريحات أوردتها قناة "العربية" أن مجموعة التعليم في G20 ناقشت استمرار التعليم أثناء الأزمات والكوارث، وأن الدول الكبرى واجهت مشاكل في استمرار التعليم أثناء جائحة كورونا، وأن "تعليم الأطفال" كان التحدي الأكبر.

وتابع: "لم نواجه مشكلة في استمرار الجامعات بالتعليم أثناء الجائحة، وخلال أسابيع استطاعت المملكة تهيئة البنية الإلكترونية للتعليم عن بعد"، مشيرا إلى أن هناك مزيدا من مشاريع التعلم عن بعد، وأن شكل التعليم ومفهومه تغيّر الآن بسبب الجائحة، واقتصاديات التعليم ستتغير أيضا بعد الأزمة.

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