السيسي: النظم الذكية الحديثة تحقق السيطرة على حركة القطارات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن النظم الذكية الحديثة تحقق السيطرة الكاملة على حركة القطارات، دون أن يكون هناك تدخل بشري، ما يقلل الحوادث الناتجة عن الأخطاء البشرية.شدد الرئيس السيسي، خلال تفقده أجنحة المعرض الرئيسية للشركات العالمية المختلفة بمعرض الشرق الأوسط وإفريقيا في دورته الثالثة، أن النظام الإلكتروني للإشارات، عند الانتهاء منه، سيسهم في تقليل الحوادث الناتجة عن الخطأ البشري.كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد افتتح اليوم معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا في دورته الثالثة، واستمع إلى شرح مفصل من المسئولين حول المنتجات من ضمنها المركبات والسيارات ووسائل النقل العام التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء والسيارات المخصصة لحمل الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وإفريقيا يتزامن مع توسع الدولة في بناء المدن الجديدة الذكية، وتبني منظومات النقل الحديثة التي ترتقي بأداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجاري وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ على البيئة.