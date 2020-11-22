دار الكتب والوثائق القومية تختتم فعاليات تدريب طلاب الجامعات

تختتم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، غدًا، برنامج تدريب الطلاب السنوى لعام 2020 والذي تم من خلاله تدريب ٦٠ من طلاب أقسام المكتبات والوثائق من جامعات عين شمس، الأزهر، الفيوم، أسيوط، الأزهر، طنطا، وبنها.وتم تدريب الطلاب على الفهرسة الوصفية والموضوعية اليدوية، بالإضافة إلى تدريبهم على الإدخال الآلى للكتب العربية والأجنبية من خلال نظام السيمفونى (مارك) وتم عمل بعض الجولات التعريفية لهم بقاعات الاطلاع والمكتبة الرقمية والمراكز العلمية للتعرف على الخدمات التى تقدمها دار الكتب والوثائق القومية.ويقام في الحادية عشرة من صباح الغد حفل لتوزيع شهادات المشاركة على الطلاب، بحضور الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية.