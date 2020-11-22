معسكر تثقيفي لأئمة دمياط الجمعة

تدشن وزارة الأوقاف معسكرًا تثقيفيًا للأئمة بدمياط يومي الجمعة والسبت، يتناول جانبين الأول التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والثاني الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني.يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف في تكثيف برامج التدريب، بالتزامن مع افتتاح عدد من المساجد بالمحافظة في ضوء اهتمام الأوقاف بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى.