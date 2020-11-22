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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح فصلين للتمريض ووحدة غسيل كلوي بمطوبس في كفرالشيخ

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:03 م
فتح فصلين للتمريض
فتح فصلين للتمريض ووحدة غسيل كلوي بمطوبس
عمرو الشامي
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افتتح جمال فهمي محمد عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفرالشيخ، فصلين جديدين للتمريض بنين وبنات بمستشفى مطوبس المركزي، يسع فصل البنين لـ21 طالبًا، ويسع الفصل البنات لـ31 طالبة بالجهود الذاتية، وسيتم بناء دور أعلى المغسلة والمطبخ على مساحة 300 متر.

كما تابع رئيس مركز ومدينة مطوبس، تسليم 4 ماكينات غسيل كلوي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، لرفع كفاءة خدمة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى مطوبس المركزي.

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تعمل جاهدة على تطوير منظومة الصحة، ومد المستشفيات بالأجهزة المتعددة، مشيدًا بصندوق تحيا مصر لدعمه المستشفيات بأجهزة طبية، لعلاج المرضى، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على إنشاء وفتح فصول جديدة للتمريض، لتخريج أعداد جديدة من أطقم التمريض للقضاء على أي عجز في المستشفيات، مشيرًا إلى أنه جارٍ إنشاء وحدة جديدة للغسيل الكلوي بمستشفى مطوبس سيتم افتتاحها خلال أيام للقضاء على قائمة الانتظار.

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