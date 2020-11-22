الرئيس يتفقد سيارة مجهزة لذوي الإعاقة.. وصاحبها: «البركة في بنتي»

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي لشرح مفصّل من المسؤولين حول منتجات معرض ومؤتمر النقل الذكي، وذلك خلال تفقده المعرض، حيث تحدث صاحب فكرة تصنيع سيارة مجهزة لذوي الاحتياجات.وقال صاحب الفكرة: "ربنا أكرمني ببنتي من ذوي الإعاقة الحركية، وكان فيه مشكلة عندها في النقل والتنقل سواء وهي رايحة المدرسة أو وهي خارجة من المدرسة، لما ربنا أكرمنا وعملنا السيارة أصبح الموضوع سهل جدا بالنسبة لها".أضاف: "بنتي أصبحت الآن تدخل السيارة وتنتقل بكل حرية دون أن يسندها أحد أو يلمسها وتدخل بالكرسي المتحرك"، وقامت الفتاة بالدخول والخروج من السيارة بالكرسي المتحرك أمام الرئيس الذي رد: "بنشكرك.. بنشكرك".فيما قالت الفتاة: "بشوف العربية دي أسلوب الحياة، غيرت من أسلوب شخصيتي كتير جدًا، من ساعة ما جات بعتمد على نفسي، بشكر ربنا إنه جاب لي أب زي بابا عشان يعمل كده"، ودخلت في نوبة من البكاء: "بقول كده على بابا عشان هو ساعدني وعاوز يساعد كل الناس"، وصفق لها السيسي على الهواء.وافتتح الرئيس السيسي معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة، حيث تفقد الرئيس أجنحة المعرض الرئيسية للشركات العالمية المختلفة، وكذلك أجنحة عدد من الوزارات.