‎مصنع «سامسونج» يحتل المركز الأول في قائمة مصدري الأجهزة الإلكترونية

احتلت شركة سامسونج الكترونكس مصر المرتبة الخامسة، كأفضل شركة مصدرة في مصر من بين شركات أخرى في مختلف الصناعات، حسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويعد مصنع سامسونج للشاشات والتلفزيونات في بني سويف، المصنع الأول والوحيد المصدر في مصر ضمن فئة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في تلك القائمة، وهو أحد أكبر مصانع الشركة على مستوى العالم والأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا.‎قال السيد تشونكي كوان، رئيس مصنع سامسونج الكترونكس مصر: "إن تواجدنا في تلك القائمة كأول شركة مصدرة في مصر في فئة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية نجاح جديد يضاف لنا، حيث نحرص في سامسونج على المشاركة بفعالية في السوق المصرية، وتعزيز قدرة المنتج المحلي التنافسية، ليس فقط لتغذية السوق المحلية ولكن كذلك للتصدير على مستوى العالم، كما نسعى دائمًا من خلال مصنع بني سويف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير أحدث منتجات سامسونج للمنطقة، وإضافة خطوط إنتاج جديدة بإمكانات وتكنولوجيا متقدمة ومتطورة عن غيرها، والتي بدورها ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري، وإمداد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا بالأجهزة المصنوعة في مصر."‎يذكر أن مصنع سامسونج في بني سويف تبلغ إجمالي استثماراته 270 مليون دولار أمريكي، ويصدر نحو 85% من إنتاجه إلى منطقة الشرق الأوسط و36 دولة أفريقية، وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى ستة ملايين جهاز سنويًا. وعلى صعيد تدشين منطقة صناعية حقيقية في محافظة بني سويف وإتاحة العديد من فرص العمل المثمرة، يعمل في المصنع نحو 2000 عامل معظمهم من سكان صعيد مصر، كما تلقى أكثر من 180 موظفا تدريبات متخصصة في مصانع سامسونج المختلفة حول العالم في كوريا الجنوبية وروسيا والمجر وماليزيا.