تحرير 21 محضرًا تموينيًا ببلطيم في كفرالشيخ

كشف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفرالشيخ، عن تحرير 21 محضر متنوع فى حملة تموينية مكبرة اليوم الأحد على المحال التجارية والمخابز ومحلات المستلزمات الطبية والخدمات ومحلات بيع اللحوم الطازجة والأسماك والكافيهات، وذلك بواقع 17 محضر أمن دولة طوارئ.وكذلك تحرير 4 محاضر إثبات حالة، بعدم ارتداء الكمامات الواقية، عدم حمل شهادات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، منتجات مجهولة المصدر، نظافة، حيازة أسماك غير مدون عليها بيانات.وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، ضمن خطة المركز بتشديد الرقابة والتفتيش الدورى على الأسواق والمحال العامة والمصانع والمخابز ومحلات المستلزمات الطبية والصيدليات ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة، لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين.