«تعليم كفرالشيخ» يقرر تخفيض سن القبول برياض الأطفال
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:49 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
قرر توجيه عام رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم بمحافظ كفرالشيخ النزول بسن مرحلة رياض الأطفال إلى 3 سنوات ونصف، وذلك بعد موافقة اللواء جمال نورالدين، محافظ الإقليم.
يأتي ذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 138 في تاريخ 21 5 2007، على ألاّ يترتب عن ذلك فتح قاعات جديدة، تحقيقًا للصالح العام دون مخالفة للقرارات الوزارية.
يأتي ذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 138 في تاريخ 21 5 2007، على ألاّ يترتب عن ذلك فتح قاعات جديدة، تحقيقًا للصالح العام دون مخالفة للقرارات الوزارية.