«تعليم كفرالشيخ» يقرر تخفيض سن القبول برياض الأطفال

قرر توجيه عام رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم بمحافظ كفرالشيخ النزول بسن مرحلة رياض الأطفال إلى 3 سنوات ونصف، وذلك بعد موافقة اللواء جمال نورالدين، محافظ الإقليم.يأتي ذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 138 في تاريخ 21 5 2007، على ألاّ يترتب عن ذلك فتح قاعات جديدة، تحقيقًا للصالح العام دون مخالفة للقرارات الوزارية.