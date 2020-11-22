ارتفاع إصابات كورونا في فرنسا إلى 13.157 خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا ارتفع 13157 حالة إلى 2.14 مليون اليوم، فيما صعد عدد الوفيات 215 إلى 48732.وكانت فرنسا أعلنت أمس السبت عن 17881 إصابة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.