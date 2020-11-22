تاج الدين: لا يوجد لقاح مسجل لعلاج كورونا حتى الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقائية، إن تاريخ الطب المصري ناصع بصرف النظر عن بعض السلبيات التي يعلن عنها في بعض الأحيان، لافتاً إلى أن الكوادر الطبية المصرية تؤدي دورها بمنتهى الجدية والنشاط.













وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، أن هناك عدة لقاحات ضد فيروس كورونا في أواخر المرحلة الثالثة من التجارب الاكلينيكية وهناك 38 لقاح من المرحلة الثلثة و89 لقاح من التجارب الاكلينيكية في مراحل مختلفة من التجارب الاكلينيكية.