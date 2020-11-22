مشروع جديد لدعم المجتمعات الأكثر احتياجًا والمتضررين من كورونا

أطلقت وزارتا التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، مشروعًا جديدًا لدعم المجتمعات الأكثر احتياجًا والمتضررين من جائحة كورونا، ضمن برنامجي حياة كريمة وتكافل وكرامة، يتم تنفيذه من خلال برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قيمته 5 ملايين دولار.وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن النمو الاقتصادي الشامل والمستدام هو السبيل الوحيد نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيدة بالعلاقات التي تربط جمهورية مصر العربية بالولايات المتحدة الأمريكية، من خلال برامج تعاون إنمائي فعال في العديد من القطاعات التنموية لاسيما مشروعات الأمن الغذائي ودعم المجتمعات الأكثر احتياجًا.أضافت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها التي ألقتها نيابة عنها السيدة شيريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملف التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، أن الجائزة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تعزز الجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي ضمن برنامج تكافل وكرامة، من خلال تقديم المساعدات الغذائية لـ 40 ألف سيدة من السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية، كما ستوفر قروضا صغيرة وتدريب على الأعمال التجارية لـ 500 من الأمهات اللائي يستفدن من شبكة الحماية الاجتماعية ليتمكن من إعالة أنفسهن وأسرهن.قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تسعى من خلالها برامجها المختلفة للحماية الاجتماعية للتركيز على الأمهات باعتبارهن يعكسن الحالة الصحية العامة للسكان، كما أن صحة الأمهات شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، لذلك فإن الوزارة تركز بشكل كبير على مشروع «الألف يوم الأولى من الحياة» لتعزيز صحة الأمهات والأطفال، ودعم حقوقهم في تغذية سليمة وآمنة وصحية.وعبرت وزيرة التضامن عن فخرها بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لتنفيذ هذا البرنامج الممول من الوكال الأمريكية للتنمية الدولية، للوصول للأمهات والأطفال أقل من عامين، في كافة محافظات مصر، مما يضمن حصولهم على احتياجاتهم الغذائية الأساسية.بينما قال جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، إن هذه الجائزة البالغة 5 ملايين دولار تأتي في إطار الشراكات الوثيقة مع وكالات الأمم المتحدة في مصر لمساعدة المجتمعات الأكثر احتياجًا، موضحًا أنه على مدى السنوات الثماني الماضية منحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برنامج الأغذية العالمي نحو 87 مليون دولار لتقديم المساعدات الغذائية الطارئة في مصر.