سكرتير مساعد المنيا يتفقد اللجان الانتخابية بمركز بني مزار

تفقد اليوم اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا يرافقه إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار وعبد الله الروبي نائب رئيس المركز اللجان الانتخابية بمركز بني مزار؛ استعدادا لإجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والتي ستقام على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.شدد السكرتير العام المساعد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.كما أعلن اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، جنوب المحافظة أن قرى المركز والمدينة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والتي ستنطلق غدا الاثنين وتستمر حتى الثلاثاء، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، لضمان انتظام العملية الانتخابية.وكلف رئيس المدينة نواب المركز والمدينة ورؤساء القرى التسع، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة أمام مراكز ومقرات اللجان والمقرات الانتخابية حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين.