الإمارات تعلن عودة طائرة «بوينج 737 ماكس» للطيران قريبًا

نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) عن هيئة الطيران المدني في الإمارات قولها اليوم الأحد، إنها ستعلن "في الوقت المناسب" جدولا زمنيا للعودة لطائرة بوينج 737 ماكس للأجواء بعد أن رفعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حظرا استمر 20 شهرا على تحليق ذلك الطراز.وقالت الوكالة: "سوف تصدر الهيئة العامة للطيران المدني قرارا للسلامة ينص على المتطلبات الفنية لضمان عودة آمنة للخدمة لطائرة بوينج 737 ماكس، وستعلن عن الجدول الزمني للتصريح بعودة الطيران في الوقت المناسب".وذكرت الهيئة أنها تواصل العمل مع إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي في هذه العملية.وشركة فلاي دبي الإماراتية مشتر رئيسي للطائرة ضيقة البدن.