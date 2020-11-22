رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تستمع لأقوال «شوبير» في بلاغه ضد لاعب الزمالك أسامة حسن

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:06 م
شوبير
شوبير
حسام التمساح
طباعة
تستكمل نيابة الساحل الجزئية، برئاسة المستشار أحمد خطاب، الاستماع لأقوال الإعلامي أحمد شوبير في البلاغ المقدم منه ضد أسامة حسن لاعب الزمالك السابق.

كانت قد تقرر في وقت سابق، إخلاء سبيل أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه في البلاغ المقدم ضده من أحمد شوبير.

وكان المحامى محمد رشوان تقدم ببلاغ للمحامى العام لنيابات شمال القاهرة ضد أسامة حسن محمد لاعب كرة القدم السابق في نادي الزمالك لظهوره عاريا فى فيديو يسب جمهور الأهلى.

وقال المحامى فى بلاغه الذى حمل رقم 295 لسنة 2020 إنه يوم 16 يوليو الماضى فى الساعة الثالثة عصرا وعبر الصفحة الشخصية للمشكو فى حقه عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ظهر في فيديو عاريا بشكل كامل غير مكترث بكونه أحد الشخصيات العامة التى يشاهدها آلاف المشجعين.

وأضاف أن المشكو فى حقه بدأ الفيديو بهجوم غير مبرر وليس له سبب بدون أى مقدمات على جمهور النادى الأهلى واصفا إياهم بالغباء والجهل، واتهم رئيس نادى الأهلى محمود الخطيب بالتربح باسم النادى وتلقى عمولات ورشاوى، موضحا أنه سبَّ الإعلامى أحمد شوبير بقصد إثارة الفتنة وتكدير السلم والأمن العام وإثارة الشباب وجعلهم عرضة للصدام والعنف.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس الأحد 22-11-2020 فى مصر

قاتلة رضيعها بالمحلة ساومت زوجها على قائمة المنقولات مقابل التستر عليها

إحالة دعوى مرتضى منصور ضد الأوليمبية للمفوضين

«الصحة»: مخزون كافٍ من الأدوية استعدادًا لفيروس كورونا

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطهير لجان انتخابات مجلس النواب

image description

«مياه أسيوط» تنظم برنامجا تدريبيا على السلامة والصحة المهنية

image description

صور السيسي تزين جدران المدارس احتفالا بعيد ميلاده

image description

منتخب جامعة أسيوط يتعادل مع نادي أسمنت أسيوط

image description

«الجيزة» تجهز 202 لجنة فرعية لجولة إعادة انتخابات «النواب» 2020

الأكثر قراءة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

العثور على جثة مدير شركة مقتولًا بالرصاص داخل مكتبه بالقليوبية

تفاصيل وظائف البريد المصري 2020.. والحد الأدنى للمرتبات

شقيق محمد صلاح يلمح لشفاء «مو» من كورونا (صورة)

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

فلكي: أبكر وقت لغروب الشمس في السنة الثلاثاء

فرنسا تكتشف وجود كورونا في مزرعة «منك» للمرة الأولى

بولندا تفتتح أعمق مسبح في العالم

موعد بدء إجازة امتحانات نصف العام 2021

أيام زمان

كواليس رحلة لـ نجيب الريحاني تعطلت بسبب الحجر الصحي

«الخطيب كمنجة الكرة المصرية».. اعترافات «حليم» عن حبه للنادي الأهلي

«رفضت تصوير مشهد في السرير».. معركة سميرة أحمد مع مخرج تركي

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم يزداد تعثرًا.. تكثر عوائقه.. يتضامن أعداؤه ضدى
د.أحمد الخميسى
فصل الأدب عن الدين معركة متجددة
ماجد حبته
قمة العشرين.. بين أزمتين
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
المزيد

الثقافة

جاليري لمسات يفتتح معرض «Imaginary World» الثلاثاء

نجلاء علام: الجوائز تسببت في غلق منافذ التجريب بالكتابة العربية

«الأعلى للثقافة» يعقد أمسية «إشراقات شعرية» بدار الأدباء

«العادلي وفتحي» يتحدثان عن أحمد خالد توفيق بـ«النيل الثقافية» الأربعاء