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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول أول طائرة مساعدات إنسانية فرنسية إلى يريفان

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:15 م
مساعدات إنسانية فرنسية
مساعدات إنسانية فرنسية
وكالات
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وصلت أول طائرة شحن محملة بالمساعدات الإنسانية مستأجرة من قبل فرنسا الأحد إلى يريفان، في إطار "مساعدة الشعب الأرمني المتضرر من النزاع في ناغورني قره باغ"، كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان.

وبموجب ما أعلنه الرئيس إيمانويل ماكرون، السبت، "وصلت رحلة شحن أولى إلى يريفان بعد الظهر تنقل معدات طبية طارئة، ومركزا صحيا نقالا يتيح رعاية 500 شخص، وبطانيات ومستلزمات النظافة" كما أضافت الخارجية.

وكتب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في تغريدة "فرنسا، صديقة أرمينيا والشعب الأرميني، تقف إلى جانبنا"، مرحبًا بوصول طائرة الشحن الأولى.

ومن المرتقب أن تصل طائرة ثانية الجمعة تضم حمولتها مساعدات من الدولة "وتبرعات جمعتها جمعيات التضامن مع ارمينيا وخصوصا مؤسسة أزنافور والاتحاد العام الأرميني الخيري وشحنة انسانية قدمتها منظمات انسانية ومؤسسات"، بحسب ما أضافت الوزارة الفرنسية.

وسيكون لاعب كرة القدم الفرنسي الدولي السابق من أصل أرمني يوري دجوركاييف ضمن هذه الرحلة الثانية وليس الأولى كما كان أعلن الإيليزيه في وقت سابق.

من جانب آخر، تعتزم فرنسا أيضا "تعزيز التعاون في المستشفيات بين المؤسسات في البلدين" وتتعهد "دعم المشاريع التي تقوم بها منظمات إنسانية أو وكالات الأمم المتحدة في ارمينيا".

وقال الرئيس الفرنسي السبت إن هذا "الالتزام الإنساني هو ما ندين به لحوالى 120 ألف نازح من ناغورني قره باغ والمقاطعات السبع المستعادة، لكن أيضا لمليون أرمني على الأقل يعيشون اليوم في ظروف لا تحتمل، ويعانون سوء التغذية وفقرا مدقعا".

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