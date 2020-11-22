العثور على رضيعة بجوار مقابر في الخانكة

عثر أهالي منطقة الخانكة، على طفلة حديثة الولادة، ملقاة بجوار مقابر الشيخ مصلح، وتم تسليمها لمركز الشرطة.وتلقى اللواء فخر الدين عربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد عبدالسلام مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من وليد عثمان، بعثوره فجرا على طفلة حديثة الولادة ومجهولة الهوية بجوار مقابر الشيخ مصلح، التابعة لمركز الخانكة.وعلى الفور تم تسليم الطفلة لمركز شرطة الخانكة، الذي بدوره قام بتحويلها لمستشفى الخانكة المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليها وتوفير الرعاية اللازمة لها.وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.