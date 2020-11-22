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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«G20» تطلق 3 مبادرات لدعم الاقتصاد ومواجهة الأوبئة وحماية البيئة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:41 م
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
محمد عمر
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أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اليوم الأحد، اتفاق أعضاء مجموعة دول العشرين "G20" على عدد من المبادرات الحيوية التي من شأنها إرساء الأسس للتعافي العالمي، والتي آمل أن يستمر أثرها لعقود قادمة.

وقال ولي العهد في البيان الختامي لقمة مجموعة دول العشرين التي عقدت برئاسة المملكة افتراضيا، إن المجموعة أطلقت مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية لتقديم الدعم اللازم لإصلاح منظمة التجارة العالمية تحت مظلتها.

وأشار ولي العهد إلى أن القمة أطلقت أيضا مبادرة مجموعة العشرين للحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الشُعب المرجانية، لحماية النظم البيئية الأساسية والتنوع البيولوجي، على الأرض وفي محيطاتها.

وقال ولي العهد إن العالم يدرك جيدًا أهمية تحقيق حماية أفضل من الجوائح في المستقبل كما يتوجب أخذ الدروس من هذه الأزمة، ولتحقيق ذلك فقد اقترحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين مبادرة تساهم في "الوصول إلى أدوات التصدي للجوائح".

وتابع: "تسعى هذه المبادرة لتحقيق ثلاثة أهداف هي: تشجيع البحث والتطوير والتوزيع للأدوات التشخيصية والعلاجات واللقاحات لجميع الأمراض المعدية، وتشجيع وتسهيل التمويل الدولي للتأهب للجوائح العالمية، وكذلك دعم تدريب المختصين في الأوبئة بجميع أنحاء العالم".

وأشار محمد بن سلمان إلى أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين كرست جهودها لبناء عالم أقوى وأكثر متانة واستدامة، ويتوازى ذلك مع ما تشهده المملكة من تحولِ اقتصاديِ واجتماعيِ كبيرً، مسترشدين فيه برؤية المملكة 2030.

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