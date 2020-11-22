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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«الغد»: الرئيس أشاد بالحكومة بعد تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:12 م
حسن الصادق نائب رئيس
حسن الصادق نائب رئيس حزب الغد،
عائشة حسن
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أكد حسن الصادق نائب رئيس حزب الغد، أن الحكومة المصرية تستحق تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها وإشادته بها على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية بالرغم من التداعيات السلبية لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد واتباعها الإجراءات الاحترازية.

وقال في بيان صادر عنه إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي حققت مؤشرات اقتصادية إيجابية وغير مسبوقة خلال الخمس سنوات الماضية، رغم العديد من التحديات التي واجهتها الحكومة.

ولفت الصادق إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو مقبولة في وقت كادت فيه اقتصاديات الدول الكبرى تنهار بسبب «كورونا» وشهدت معظم اقتصاديات إقليم الشرق الأوسط نموا سلبيا، وهذا يرجع إلى إتباع الحكومة المصرية لخطط وسياسات مالية استهدفت التعامل مع التداعيات السلبية ومواجهة الأزمات على المدى طويل الأجل، مما حمى مؤسسات الدولة ومشروعاتها من الانهيار، والحفاظ على صلابتها.

وأكد أن المؤشرات الاقتصادية المصرية حازت على ثقة كبرى المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها الإعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي بأن أداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات وأبدى صلابة وقدرة علي التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

ووجه نائب رئيس حزب الغد التحية والتقدير للرئيس على هذه الإشادة بأداء الحكومة وتوجيهه التحية للشعب المصرى العظيم.. مؤكدا أن الرئيس السيسى دائمًا يؤكد أن الشعب المصرى العظيم يحتل مكانة كبيرة فى قلبه ووجدانه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أثنى أمس على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصري لأداء فاق التوقعات بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية.

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