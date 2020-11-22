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محافظات

محافظ الغربية يتابع المجهود اليومي لرفع المخلفات في القرى والمدن

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:07 م
لرفع المخلفات في
لرفع المخلفات في القرى والمدن
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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نجح مركز ومدينة سمنود في رفع أكثر من ٩ أطنان من القمامة، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية ميت حبيب بعمل ورشة نظافة لطريق ميت حبيب-المحلة، وتم رفع ٤ أطنان من القمامة، كما تم رفع ٥ أطنان من القمامة من الطريق السريع سمنود - المنصورة بواسطة الوحدة المحلية لقرية ميت عساس، كما تم تنفيذ عدد من الحملات لرفع المخلفات بالوحدات المحلية بمركز كفر الزيات على مدار اليوم.

وفي إطار المتابعة الدائمة لأعمال النظافة اليومية بمركز ومدينة المحلة الكبرى تم رفع ما يقرب من ٢٥٠ طن مخلفات قمامة وأتربة متراكمة بطريق المحلة دمرو وصولًا للطريق الدائري المحلة المنصورة والطرق الرئيسية والفرعية داخل قرى مركز المحلة.

وفي ذات السياق، بدأت أعمال النظافة اليومية بحي ثان المحلة الكبرى منذ فجر اليوم لرفع تجمعات القمامة والمخلفات المتراكمة وكنس ورفع السفو بـ(سكة زفتى - مدخل المدينة - سكة طنطا - منشأة البكري - بلازا - شارع الفرن - شارع المدارس - الوحدة العربية - جمال عبد الناصر - العلو - عبد الحي شاهين - كوم البحر - كورنيش بحر شبين - شارع نادى الشرطة - ميدان الشؤون - ميدان الششتاوي - سكة قطور)، بالإضافة إلى الجمع المنزلي، ولا يزال العمل مستمرًا على مدار اليوم.

وقام قطاع النظافة والتجميل بحي أول المحلة الكبرى بكنس الشوارع ورفع الأتربة بالمعدات والعمالة اللازمة، ورفع وتفريغ صناديق القمامة بالشوارع الرئيسية، وكذلك تم رفع أكوام القمامة من نقاط تجميع القمامة وتطهيرها بمناطق (أبو شاهين -منطقة تقسيم الشامي - طريق المحلة المنصورة- عزبة أبو سليمان - جزيرة شدوان - البهلوان - الصهريج - الوراقة - سوق اللبن - سوق الحدادين - جاويش - محيط مسجد أبو القاسم - جلال الدين - عرب الشوافعية - عرب اليماني - بجوار المركز - شكري القوتلي - ميدان بسيسة - ميدان الدريني - ميدان المشحمة - شارع الجيش - شارع الجلاء - موقف الزراعة - محيط الإدارة الزراعية - محيط الطب البيطري - نعمان الأعصر - أبو راضي - محلة البرج - شارع المستشار - شارع مصطفى كامل - طريق دمرو - شارع البهي) ومازال العمل مستمرًا داخل نطاق الحي.

وفي زفتى قام عمال النظافة والتجميل بالمدينة بكنس شارع الجيش القبلي في الاتجاهين ومسح الأتربة بجانبي الطريق ورفع الأتربة وتسوية البلدورات والأرصفة وما زال العمل مستمرًا حتى ساعته في باقي الشوارع والوحدات المحلية، كما قامت الوحدة المحلية بسجين الكوم بمركز قطور بحملة نظافة حيث تم رفع تراكمات القمامة من أماكن تجمعات القمامة بالقرية.

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