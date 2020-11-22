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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس حي ثان المنتزه يتفقد المدارس المخصصة لإقامة اللجان الانتخابية

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:06 م
اللواء أشرف بهجت
اللواء أشرف بهجت
هبه عويضه
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تفقد اللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه، يرافقه ممثلو الأجهزة التنفيذية، اليوم الأحد، المدارس المخصصة لإقامة اللجان الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب بنطاق الحي.

وتم المرور على المدارس وتفقد ما بها من إجراءات، فضلًا عن متابعة الحالة العامة للنظافة بمحيط اللجان والتأكد من جاهزيتها وتم رفع 20 طنا من المخلفات وتراكمات القمامة ونواتج تقليم وتهذيب الأشجار والنباتات المتواجدة بمحيط مجمع المدارس بشارع النبوي المهندس بمنطقة المندرة القبلية، كما تابع الحي كافة الإجراءات اللازمة لإقامة اللجان الإنتخابية بنطاق الحي.

وكان قد وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة المشاركة بتكثيف الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمرحلة الإعادة لانتخابات عضوية مجلس النواب بنطاق المحافظة، والتي تجرى بالإسكندرية ضمن محافظات إعادة المرحلة الأولى على مدار يومي ٢٣ و٢٤ نوفمبر الجاري، مؤكدًا على انعقاد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لكافة المديريات وشركات المرافق والتواجد للأحياء ميدانيًا على مدار الساعة قبل وأثناء فترة الانتخابات وحتى إعلان النتيجة، لمتابعة سير العملية الانتخابية ومدى الإقبال على اللجان واستقبال كافة البلاغات من المواطنين ورصد أى مخالفات أو شكاوى خلال فترة الانتخابات والإسراع فى حلها.
رئيس حي ثان المنتزه يتفقد المدارس المخصصة لإقامة اللجان الانتخابية
رئيس حي ثان المنتزه يتفقد المدارس المخصصة لإقامة اللجان الانتخابية
رئيس حي ثان المنتزه يتفقد المدارس المخصصة لإقامة اللجان الانتخابية
رئيس حي ثان المنتزه يتفقد المدارس المخصصة لإقامة اللجان الانتخابية
رئيس حي ثان المنتزه يتفقد المدارس المخصصة لإقامة اللجان الانتخابية
رئيس حي ثان المنتزه يتفقد المدارس المخصصة لإقامة اللجان الانتخابية
رئيس حي ثان المنتزه يتفقد المدارس المخصصة لإقامة اللجان الانتخابية
رئيس حي ثان المنتزه يتفقد المدارس المخصصة لإقامة اللجان الانتخابية
رئيس حي ثان المنتزه يتفقد المدارس المخصصة لإقامة اللجان الانتخابية
رئيس حي ثان المنتزه يتفقد المدارس المخصصة لإقامة اللجان الانتخابية

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