غلق سنتر للدروس الخصوصية بشارع المحطة بمطروح

قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ويرافقه العقيد أكرم توفيق مدير شرطة المرافق ومجدي منشاوي مدير إدارة مطروح التعليمية حملة موسعة لغلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بشارع المحطة.جاء ذلك بمشاركة الأجهزة الرقابية بمجلس المدينة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بشأن الحفاظ على التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا وغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية المخالفة.وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بشارع المحطة عبارة عن 5 قاعات بها طلبة من مختلف الاعمار وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار والمدرسين أصحاب الواقعة بالمخالفة للقانون الذين يعملون معظمهم في المدارس الخاصة.وأكد رئيس المدينة على أنه تم ضبط الواقعة بالسنتر وتحرير مخالفة لعدم الالتزام بقرارات رئاسة الوزراء ووزارة التربية والتعليم بعدم ممارسة الدروس الخصوصية في ظل الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحة أبنائنا الطلبة.جاء ذلك على ضوء تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لعاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم للادارات التعليمية بعدم التهاون والتصدى لسنلتر الدروس الخصوصية بكل الحزم، وردع المخالفين بكل حزم وقوة.