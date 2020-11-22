رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس «محلية إدفو» يتفقد جاهزية اللجان لاستقبال انتخابات النواب

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:05 م
جاهزية اللجان
جاهزية اللجان
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
تفقد العميد محمد البنا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، المقار الانتخابية على مستوى المركز، استعدادًا لانطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ للاطمئنان على وإجراءات تعقيم اللجان وتسهيل دخول وخروج المواطنين.

وكلف العميد محمد البنا نواب الوحدة المحلية بالمتابعة الفورية أولا بأول لعملية الاقتراع مع رؤساء القرى والأحياء حيث تتكون لجان إدفو بعدد ١٠٨ لجان من إجمالى عدد الناخبين المستحقين للتصويت ٣١٥٣٣٢ صوتا.

وكانت واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان، حملات تعقيم مقار لجان الاقتراع الانتخابية على مستوى المحافظة، والمقرر انطلاقها غدًا الاثنين وتستمر حتى الثلاثاء، ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.
رئيس «محلية إدفو» يتفقد جاهزية اللجان لاستقبال انتخابات النواب
رئيس «محلية إدفو» يتفقد جاهزية اللجان لاستقبال انتخابات النواب
رئيس «محلية إدفو» يتفقد جاهزية اللجان لاستقبال انتخابات النواب
رئيس «محلية إدفو» يتفقد جاهزية اللجان لاستقبال انتخابات النواب
رئيس «محلية إدفو» يتفقد جاهزية اللجان لاستقبال انتخابات النواب
رئيس «محلية إدفو» يتفقد جاهزية اللجان لاستقبال انتخابات النواب
رئيس «محلية إدفو» يتفقد جاهزية اللجان لاستقبال انتخابات النواب
رئيس «محلية إدفو» يتفقد جاهزية اللجان لاستقبال انتخابات النواب
رئيس «محلية إدفو» يتفقد جاهزية اللجان لاستقبال انتخابات النواب
رئيس «محلية إدفو» يتفقد جاهزية اللجان لاستقبال انتخابات النواب

موضوعات متعلقة

إحالة دعوى مرتضى منصور ضد الأوليمبية للمفوضين

حريق هائل بأحد المباني في ميدان التحرير

شقيق محمد صلاح يلمح لشفاء «مو» من كورونا (صورة)

تطورات جديدة بقضية الفيرمونت وترجيحات بإحالة المتهمين للمحاكمة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطهير لجان انتخابات مجلس النواب

image description

«مياه أسيوط» تنظم برنامجا تدريبيا على السلامة والصحة المهنية

image description

صور السيسي تزين جدران المدارس احتفالا بعيد ميلاده

image description

منتخب جامعة أسيوط يتعادل مع نادي أسمنت أسيوط

image description

«الجيزة» تجهز 202 لجنة فرعية لجولة إعادة انتخابات «النواب» 2020

الأكثر قراءة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

العثور على جثة مدير شركة مقتولًا بالرصاص داخل مكتبه بالقليوبية

تفاصيل وظائف البريد المصري 2020.. والحد الأدنى للمرتبات

شقيق محمد صلاح يلمح لشفاء «مو» من كورونا (صورة)

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

فلكي: أبكر وقت لغروب الشمس في السنة الثلاثاء

فرنسا تكتشف وجود كورونا في مزرعة «منك» للمرة الأولى

بولندا تفتتح أعمق مسبح في العالم

موعد بدء إجازة امتحانات نصف العام 2021

أيام زمان

كواليس رحلة لـ نجيب الريحاني تعطلت بسبب الحجر الصحي

«الخطيب كمنجة الكرة المصرية».. اعترافات «حليم» عن حبه للنادي الأهلي

«رفضت تصوير مشهد في السرير».. معركة سميرة أحمد مع مخرج تركي

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم يزداد تعثرًا.. تكثر عوائقه.. يتضامن أعداؤه ضدى
د.أحمد الخميسى
فصل الأدب عن الدين معركة متجددة
ماجد حبته
قمة العشرين.. بين أزمتين
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
المزيد

الثقافة

جاليري لمسات يفتتح معرض «Imaginary World» الثلاثاء

نجلاء علام: الجوائز تسببت في غلق منافذ التجريب بالكتابة العربية

«الأعلى للثقافة» يعقد أمسية «إشراقات شعرية» بدار الأدباء

«العادلي وفتحي» يتحدثان عن أحمد خالد توفيق بـ«النيل الثقافية» الأربعاء