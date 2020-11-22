رئيس «محلية إدفو» يتفقد جاهزية اللجان لاستقبال انتخابات النواب

تفقد العميد محمد البنا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، المقار الانتخابية على مستوى المركز، استعدادًا لانطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ للاطمئنان على وإجراءات تعقيم اللجان وتسهيل دخول وخروج المواطنين.وكلف العميد محمد البنا نواب الوحدة المحلية بالمتابعة الفورية أولا بأول لعملية الاقتراع مع رؤساء القرى والأحياء حيث تتكون لجان إدفو بعدد ١٠٨ لجان من إجمالى عدد الناخبين المستحقين للتصويت ٣١٥٣٣٢ صوتا.وكانت واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان، حملات تعقيم مقار لجان الاقتراع الانتخابية على مستوى المحافظة، والمقرر انطلاقها غدًا الاثنين وتستمر حتى الثلاثاء، ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.