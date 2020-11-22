اليوم.. وزيرة الهجرة تلتقي المشاركين في مبادرة «اتكلم مصري»

تشارك نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في فعاليات معسكر اتكلم مصري، في الثامنة من مساء اليوم، حيث تلتقي لايف عبر تطبيق زووم مع الأطفال وأولياء أمورهم وتتحدث معهم عن المبادرة وتتعرف على مدى ارتباطهم بوطنهم الأم مصر وتمسكهم بالعادات والتقاليد المصرية.وسبق أن تم إطلاق معسكرين لمبادرة "اتكلم مصري"، أحدهما بالنمسا والإمارات، ولاقى الاثنان نجاحًا كبيرًا بين الأطفال المصريين بالخارج وامتنانًا بالغًا من آبائهم، حيث تحمس الأطفال على التحدث باللهجة المصرية وقالوا إنهم سيتحدّثون اللغات الأجنبية داخل مدارسهم، فقط، لكن مع عائلاتهم وداخل بيوتهم سيتحدثون العربية باللهجة المصرية.كانت وزيرة الهجرة قد أعلنت إطلاق مبادرة "اتكلم مصري" رسميًا ودخولها حيز التنفيذ أوائل أكتوبر الماضي، حيث تستهدف المبادرة ترسيخ مفهوم الهوية المصرية في أبناء مصر بالخارج من خلال تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين بالخارج، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية في شكله.ويمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم مصري"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالي:https:www.facebook.cometkallem.masry