مجموعة العشرين تتفق على تمديد إعفاء الدول الفقيرة من الديون

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأحد، الاتفاق بين دول مجموعة العشرين "G20" على تمديد مبادرة الديون حتى يونيو 2021.وقال وزير المالية السعودي في كلمة خلال مؤتمر صحفي بختام قمة مجموعة العشرين، إن رئاسة المملكة لقمة العشرين هذا العام ركزت على اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع دون استثناء.وشدد الجدعان على أن اعتماد المجموعة الدولية مبادرة تعليق خدمة الديون للدول الأفقر إنجاز كبير، مشيرا إلى أنه تم التوافق على البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين بيم الدول الأعضاء.وأكد الجدعان أن التأخر بدعم أي دولة يؤثر على دول العشرين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بين الدول الأعضاء على إطار العمل المتعلق بمساعدة الدول الفقيرة والعمل على مساعدتهم على المدى القصير والمتوسط.