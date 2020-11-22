محافظ الوادي الجديد يستقبل وفدًا من رؤساء الجامعات المصرية

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، وفدا من رؤساء عدد من الجامعات المصرية وعمداء وأساتذة الكليات المختلفة، والذي يضم الدكتور أشرف سعد رئيس جامعة الملك سلمان، والدكتور عماد السيد رئيس جامعة طنطا، والدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور أحمد النبوي نائب محافظ الغربية، وذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وعدد من أساتذة وعمداء كليات الزراعة.تأتي هذه الزيارة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة التعليم العالي لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي للعلماء المصريين بكليات الزراعة، واستصلاح وتخصيص مساحات من الأراضي القابلة للاستصلاح والاستزراع للجامعات المصرية على أرض المحافظة؛ لرفع إنتاجية الفدان من المحاصيل الاستراتيجية.وقام الوفد بزيارة الموقع المقترح تخصيصه لإقامة المشروع بالمنطقة الواقعة بين أبوطرطور وقرية الزيات للمعاينة على الطبيعة، كما قام الوفد بتفقد أحد مصانع إنتاج وتعبئة التمور والإطلاع على مراحل التصنيع المختلفة وملامح تطوير صناعة التمور ومشتقاتها بالمحافظة.