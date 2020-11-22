الملك سلمان يطلق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، إطلاق المملكة البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون لترسيخ وتسريع الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل.وقال الملك سلمان، خلال كلمته اليوم ضمن قمة مجموعة دول العشرين في الفعالية المصاحبة الثانية حول الحفاظ على الأرض، إن المملكة لديها العديد من المبادرات المعنية بالتقاط الكربون وتحويله إلى مواد خام ذات قيمة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وأضاف الملك سلمان، خلال القمة التي عقدت افتراضيًا برئاسته: "يشمل ذلك المنشأة الأضخم في العالم لتنقية ثاني أكسيد الكربون التي أنشأتها شركة سابك بمقدار 500 ألف طن في السنة وكذلك خطة أرامكو السعودية للاستخراج المحسّن للنفط بمقدار 800 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة".وأشار العاهل السعودي إلى أنهم أطلقوا في عام 2012 البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، حيث يعد ذلك ركنًا أساسيًا في جهود تقليل الانبعاثات ضمن مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون، داعيًا الدول الأخرى للعمل معهم لتحقيق أهداف هذا البرنامج المتمثلة في التصدي للتغير المناخي مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد وزيادة رفاه الإنسان.وأضاف: "سيتسنى للدول تبني وتعزيز التقنيات التي تتناسب مع المسارات التي تختارها الدول لتحولات الطاقة من خلال الركائز الـ4 للاقتصاد الدائري للكربون المتمثلة في التقليل من الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها".واعتبر خادم الحرمين الشريفين أن هذه الركائز تشكل مجتمعة نهجًا شاملًا ومتكاملًا وواقعيًا يتيح الاستفادة من جميع خيارات إدارة الانبعاثات في جميع القطاعات.