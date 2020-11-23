بالأرقام.. تعرف على حجم التبادل التجارى بين مصر وإفريقيا

تربط مصر بدول الجوار في أفريقيا علاقات طيبة للغاية، تدلل عليها الأرقام الرسمية التي تخص التعاون بينهم على الأصعدة كافة، وتحاول مصر جاهدة كل فترة على توطيد تلك العلاقات بزيادة التعاون المثمر بينها وبين دول القارة الأفريقية، وهو ما نجحت فيه خلال السنوات الماضية بالفعل.واتساقًا مع ذلك فإن وزارة الصناعة تسعى في الفترة المقبلة لدعم المنتج المحلي وزيادة الصادرات المصرية والتوسعية في التعاون مع الدول الأفريقية، وهو ما أكده المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.وكشف عن أن اللجنة طالبت الحكومة مرات متعددة بإعطاء أولوية قصوى للتعاون الصناعي وتوسيع التبادل التجاري مع جميع الدول الأفريقية، مشيدًا بتنظيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا).وترصد "الدستور" في التقرير التالي بالأرقام حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، والتي تكشف مدى الترابط بين مصر ودول الجوار الأفريقية.في عام 2019، شهدت قيمة الصادرات المصرية لأفريقيا ارتفاعًا ملحوظًا خلال مطلع العام، حيث سجلت نحو 4.299 مليار دولار، بينما تراجعت بنسبة 10.7% خلال شهر نوفمبر لتبلغ 403.888 مليون دولار.وتعتبر ليبيا والمغرب وتونس، هما أكبر الدول الأفريقية التي ارتفعت قيمة الصادرات بينها وبين مصر خلال عام 2019، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا 748.789 مليون دولار، يليها تونس بقيمة 687.142 مليون دولار.وفي المغرب كذلك ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لتبلغ 525.126 مليون دولار، ثم السودان بقيمة 413.508 مليون دولار، وعلى صعيد أكثر الدول الأفريقية التي تصدر لمصر كانت الجزائر هي الأولى.فبلغت قيمة صادراتها إلى مصر بنحو 414.191 مليون دولار في مقابل 385.143 مليون دولار بنمو 7.5%، تليها كينيا بقيمة 232.641 مليون دولار في مقابل 263.476 مليون دولار بتراجع 11.7%.ولم تختف السودان من تلك التعاونيات التجارية حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 194.854 مليون دولار خلال عام 2019، تليها من المغرب بقيمة بلغت 137.068، ثم جيبوتي بقيمة 6.82 مليون دولار في مقابل 6.25 مليون دولار بنمو 9.1%.أما عام 2018، فقد تباينت تلك التعاونيات بين الارتفاع والانخفاض، ففي ديسمبر ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا إلى 4.2 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018، مقابل 3.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017، بزيادة بلغت قيمتها 777.4 مليون دولار.وكذلك شهدت الصادرات المصرية ارتفاع خلال نفس الفترة قيمته 2.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأغسطس من عام 2018، فيما بلغت قيمة الواردات من بلدان أفريقيا 1.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.وكانت إثيوبيا أكثر الدول في التعاون التجاري مع مصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين مصر 125.7 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأغسطس من عام 2018، فيما بلغت الصادرات المصرية إليها 119.3 مليون دولار مقابل واردات بقيمة 6.4 مليون دولار.وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة جنوب أفريقيا بقيمة 195.2 مليار جنيه، حيث بلغت الصادرات المصرية إليها 63.4 مليون دولار مقابل 131.8 مليون دولار للواردات خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018.