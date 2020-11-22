1000 شخص يتظاهرون في فرانكفورت ضد قيود كورونا

أفادت البيانات الصادرة عن الشرطة الألمانية الأحد بأن نحو 1000 شخص شاركوا في مدينة فرانكفورت في احتجاجات على القيود الحكومية المتعلقة بوباء كورونا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المسيرة التي تم الإخطار عنها مسبقا واستمرت قرابة ساعتين، انطلقت عند ضفة نهر الماين وجابت عبر قلب المدينة، مشيرا إلى أنها سارت بشكل سلمي.

وأضاف المتحدث أن المشاركين في المظاهرة استجابوا لطلب قوات الأمن بارتداء الكمامات وأخذ مسافة تباعد كافية.