الملك سلمان: قمة العشرين تبنت سياسات مهمة ستحقق تعافي الاقتصاد

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أنه نظرًا لمكانة المملكة الإقليمية والدولية ولموقعها الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات ويشكل حلقة وصل بين الأسواق الناشئة والمتقدمة، فإنها سوف تستمر في لعب دور رئيسي في مجموعة العشرين لتحقيق التعاون العالمي.ودعا خادم الحرمين الشريفين في كلمته خلال قمة العشرين التي عقدت افتراضيًا برئاسة المملكة، رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي لتقديم كلمته واستلام رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين للدورة المقبلة، وفق وكالة الأنباء السعودية.وقال: "هذه هي المرة الأولى التي تشرفت فيها المملكة بتولي رئاسة مجموعة العشرين، وإن كان عامًا مليئًا بالتحديات الكبيرة، إلا أننا وبدعمكم قد تمكنا من الارتقاء لمستوى التحدي".وأضاف أنه بالنظر نحو المستقبل، فإنهم سيعملون من خلال تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل الآفاق الجديدة، على إرساء الأسس لتحقيق الهدف العام وهو اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.وأكد خادم الحرمين الشريفين أنه سوف يكون للجهود الجماعية والفردية دور حاسم في التغلب على التحدي العالمي القائم حاليًا.وذكر: "نجحنا في تقديم رسالة تبعث بالاطمئنان والأمل لمواطنينا وجميع الشعوب حول العالم من خلال بيان القادة الختامي لهذه القمة والذي أتشرف بإعلان تبني دول مجموعة العشرين له، وهو ما كان ينتظره العالم منا".وقال الملك سلمان إنه تم تبني سياسات هامة خلال القمة من شأنها تحقيق التعافي، وصولًا إلى اقتصاد قوي ومستدام وشامل ومتوازن، وتفعيل الجهود الرامية إلى جعل النظام التجاري العالمي صالحًا للجميع، وتهيئة الظروف لتحقيق التنمية المستدامة.