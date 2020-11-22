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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ذبح 190 ألف دجاجة في هولندا بعد إصابتها بإنفلونزا الطيور

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:34 م
إنفلونزا الطيور
إنفلونزا الطيور
وكالات
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ذبحت السلطات الهولندية حوالى 190 الف دجاجة بعد انتشار سلالة شديدة العدوى من انفلونزا الطيور في مزرعتين للدواجن على الأقل، حسبما ذكرت وزارة الزراعة الأحد.
وذبح عمال الصحة حوالى 100 ألف دجاجة في مزرعة دواجن في بلدة هيكيندورب خارج خاودا في موازاة ذبح 90 ألف دجاجة في بلدة فيتمارسوم، في شمال فريزلاند.
وقالت الوزارة في بيان إنه في كلا الحالتين يشتبه في وجود "سلالة شديدة العدوى من نوع اتش 5"، مضيفا أنه لا مزارع دواجن أخرى في دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد من تفشي المرض، موضحا أنّه "تم تعقيم المزرعتين لمنع انتشار المرض بشكل أكبر".

تم رصد انفلونزا الطيور الموسمية في مزارع مختلفة في جميع أنحاء هولندا منذ أكتوبر، وألقي اللوم بشكل رئيسي على الطيور المهاجرة.

وفي 23 أكتوبر، قررت وزيرة الزراعة الهولندية كارولا شوتين عزل كل مزارع الدواجن التجارية في هولندا وقائيا، بعد اكتشاف فيروس "إتش 5 ان 8" لدى بجعتين.

وتأتي الإجراءات الجديدة فيما تكافح هولندا أيضًا موجة ثانية من وباء كوفيد-19.

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