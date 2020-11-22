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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لاسترداد الشبكة.. عاطل يقتل خطيبته في المنيا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:35 م
عاطل
عاطل
مريم جبل و عمرو المزيدي
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كشف أجهزة الأمن، لغز مقتل فتاة في المنيا، حيث تبين أن وراء الجريمة، خطيبها، لرغبته في فسخ الخطوبة، واسترداد الشبكة.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا بالعثور على جثة ( طالبة – مقيمة بدائرة مركز شرطة المنيا ) بالمجرى المائى لترعة الإبراهيمية بالمنيا.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (خطيب المجنى عليها – بدون عمل – مقيم بذات الناحية)، حيث تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لرغبته فى فسخ الخطبة، وكى يتمكن من استرداد المصوغات الذهبية المقدمة إليها (الشبكة) من أهليتها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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