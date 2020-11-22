لاسترداد الشبكة.. عاطل يقتل خطيبته في المنيا

كشف أجهزة الأمن، لغز مقتل فتاة في المنيا، حيث تبين أن وراء الجريمة، خطيبها، لرغبته في فسخ الخطوبة، واسترداد الشبكة.وتلقت أجهزة الأمن بلاغا بالعثور على جثة ( طالبة – مقيمة بدائرة مركز شرطة المنيا ) بالمجرى المائى لترعة الإبراهيمية بالمنيا.وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (خطيب المجنى عليها – بدون عمل – مقيم بذات الناحية)، حيث تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لرغبته فى فسخ الخطبة، وكى يتمكن من استرداد المصوغات الذهبية المقدمة إليها (الشبكة) من أهليتها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.