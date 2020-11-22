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الكرازة

إيبارشية أسيوط تحتفل بتذكار رحيل الأنبا ميخائيل

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:39 م
رحيل الأنبا ميخائيل
رحيل الأنبا ميخائيل
تريزة شنودة
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تحتفل إيبارشية أسيوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم بتذكار رحيل الأنبا ميخائيل المطران السابق للإيبارشية.
ورحل الأنبا ميخائيل، مطران أسيوط يوم 23 من نوفمبر عام 2014م، ويعد من أشهر مطارنة أسيوط المقربين لأقباط الكنائس هناك وأقامت الإيبارشية مزارًا لإحياء تذكاره بدير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة.
وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الشهر الجاري خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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