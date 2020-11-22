إيبارشية أسيوط تحتفل بتذكار رحيل الأنبا ميخائيل

تحتفل إيبارشية أسيوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم بتذكار رحيل الأنبا ميخائيل المطران السابق للإيبارشية.

ورحل الأنبا ميخائيل، مطران أسيوط يوم 23 من نوفمبر عام 2014م، ويعد من أشهر مطارنة أسيوط المقربين لأقباط الكنائس هناك وأقامت الإيبارشية مزارًا لإحياء تذكاره بدير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الشهر الجاري خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.