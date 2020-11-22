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الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

من هو فيصل المقداد وزير الخارجية السوري الجديد؟

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:39 م
فيصل المقداد وزير
فيصل المقداد وزير الخارجية السوري
محمد عمر
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، قرارا رئاسيا بتعيين فيصل المقداد، وزيرا للخارجية خلفا للوزير الراحل وليد المعلم الذي وافته المنية منذ أيام.

ولد المقداد في محافظة درعا عام 1954، وتلقى تعليمه بسوريا ليحصل ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق عام 1978 كما نال شهادة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة شارل الرابع في براغ عام 1993.

وبعد حصوله على درجة الدكتوراه انتقل المقداد عام 1994 إلى العمل في وزارة الخارجية وفي عام 1995 انضم إلى الوفد الدائم لسوريا لدى الأُمم المتحدة حيث عمل في مختلف لجان الأُمم المتحدة، ومثّل سورية في العديد من المؤتمرات الدولية وعُيّن نائبا للمندوب الدائم وممثلا لسوريا في مجلس الأمن.

وفي عام 2003 عين المقداد سفيرا لسوريا ومندوبا دائما لها في الأُمم المتحدة، ثم بعد ذلك عين نائبا لوزير الخارجية في عام 2006 وحتى اليوم، ليصدر قرارا رئاسيا بتوليه منصب الوزير خلفا للراحل وليد المعلم الذي قاد الوزارة لأكثر من 15 عاما.

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