السفير الأمريكى يعلن تخصيص 5 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمى بمصر

أعلن كل من السفير الأمريكى بالقاهرة جوناثان كوهين، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، ومساعدة وزيرة التعاون الدولى شيريهان بخيت، ومديرة البرامج بالبرنامج الأغذية العالمى أمانى جمال الدين، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزلى رید؛ فى مؤتمر صحفى عن إطلاق المشروع الجديد الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمنحة قدرها 5 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر.وستعمل المنحة المقدمة البرنامج الأغذية العالمى على استكمال البرنامج القومى للحماية الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعى "تكافل وكرامة " لتقديم ستة أشهر من المساعدات الغذائية إلى 40 ألف سيدة حامل ومرضعة من الفئات المهمشة وأطفالهم دون سن الثانية، من الفئات الأكثر فقرة التى تفتقر لسبل الوصول إلى الغذاء بمصر، وسيوفر لحوالى 500 من الأمهات اللائى يخضعن لنظام شبكة الأمان الاجتماعى الفرصة للحصول على القروض الصغيرة والتدريب على الأعمال التجارية حتى يتمكنوا من إعالة أنفسهم وأسرهم.وصرح السفير الأمريكى جوناثان كوهين خلال المؤتمر الصحفى، قائلا: "تأتى هذه المنحة الجديدة البالغ قيمتها 5 ملايين دولار تأكيدا على شراكتنا الطويلة مع هيئات الأمم المتحدة بمصر لمساعدة المصريين واللاجئين الأكثر ضعفا. على مدار السنوات الثماني الماضية ، قدمت الولايات المتحدة منحة بقيمة 87 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمى فى مصر".