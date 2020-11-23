أمل جديد.. كيف دعم صندوق تحيا مصر مرضى الكلى؟

يُعد صندوق تحيا مصر الذي تأسس قبل سنوات شاهدًا على جميع المشروعات القومية والأعمال التنموية التي تنفذها الحكومة من خلاله، بهدف المساهمة في الارتقاء بالحياة الاجتماعية للمواطنين وكذلك حل الأزمات التي تؤرق شرائح عريضة من المجتمع المصري.يشكل مرضى الكلى في مصر فئة كبيرة من المجتمع، الذين يعانون من نقص أماكن الغسيل في المستشفيات، إذ أنه حوالي 25% من مرضى الفشل الكلوي في مصر يموتون سنويًا في حين لا تتجاوز النسبة العالمية للوفاة بهذا المرض10%، بحسب الجمعية المصرية للكلى.وعلى مدار الأيام الماضية قام صندوق تحيا مصر بدعم مرضى الكلى على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تسليم المستشفيات الحكومية أجهزة غسيل كلوي جديدة، وذلك للمستشفيات الأكثر احتياجًا.وضمن مبادره "كلنا جنبك" قا صندوق تحيا مصر بتوفير 15 ماكينة غسيل كلوي و10 أسّرة لدعم مراكز الغسيل الكلوي بمحافظة كفرالشيخ، واستقبل اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ قافلة صندوق تحيا مصر.وفي إطار اهتمام الحكومة بإحلال وتجديد مراكز الكلى والمبادرة الرئاسية لرعاية مرضى الفشل الكلوى، سيتم إعداد خطة لتوزيع هذه الماكينات على مراكز الكلى بالمستشفيات الحكومية بمحافظة كفر الشيخ.أمينة سالم، 45 عام، تعاني من الفشل الكلوي منذ سنوات، أوضحت أنها مع ذروة فيروس كورونا في الموجة الأولى تأخرت جلاسات الغسيل الكلوى في المستشفى التي كانت مسجلة عليها، وذلك بسبب وجود حالات اشتباه كورونا في المستشفى.وأضافت: "اتأخرت الجلسات بتاعي حوالي أسبوع، وبعدين زوجي بدأ يتواصل مع مديرية الصحة والخط الساخن لإبلاغهم بتلك الأزمة، وفعلا في خلال أيام اتحلت المشكلة وروحت جلسة غسيل في إحدى المراكز الحكومية، ودا تم بمساعدات من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار".محمود جلال، 50 عامًا، أوضح أنه بدأت معاناته مع مرض الفشل الكلوي قبل 10 سنوات من الآن، وكان طوال تلك الفترة كلما يحتاج إلى جلسة غسيل كلوي يذهب إلى إحدى المستشفيات الخاصة، ولكن عندما تأخرت حالته الصحية لم يقدر على تكاليف المستشفيات الخاصة.ذكر "جلال" أنه بدأ يسأل عن كيفية الاستفادة من المبادرات الصحية في إيجاد وتوفير مكان للغسيل الكلوي في مستشفى حكومي، متابعًا: "طلبوا مني فحوصات وإجراءات، وبعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة تم وضعي على جهاز في إحدى المستشفيات الحكومية".ووفر صندوق تحيا مصر 45 جهاز غسيل كلوي لمستشفيات محافظة أسيوط، في إطار من دعم الرئيس السيسي من صندوق تحيا مصر، ودعم القطاع الصحي بالأجهزة اللازمة وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.وتسلم دكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أجهزة غسيل الكلى الصناعي، والتي تم دعمها من صندوق تحيا مصر، على أن يتم توزيعها للمستشفيات العامة والمركزية والنوعية لخدمة أهالي محافظة أسيوط.وفي الساعات القليلة الماضية تسلمت أيضًا مديرية الصحة والسكان بسوهاج، 53 ماكينة غسيل كلوي مقدمة من صندوق تحيا مصر لدعم القطاع الصحي، ولتخفيف المعاناة عن مرضى الغسيل الكلوي، وذلك بتكلفه 10 ملايين و600 ألف جنيه، ليستفيد من تلك الماكينات أكثر من 400 مريض وهو أكثر من عدد الحالات المرضية الموجودة بالمحافظة، صرح بذلك الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج.