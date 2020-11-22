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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كاتدرائية الأنبا شنودة بطهطا تواصل بث مدارس الأحد أونلاين

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:56 م
كاتدرائية الأنبا
كاتدرائية الأنبا شنودة بطهطا
تريزة شنودة
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تواصل كاتدرائية الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بطهطا، بث فعاليات مدارس الأحد عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".
وتقدم كنيسة الأنبا شنودة مقاطع فيديو أسبوعية لقصص الكتاب المقدس لمختلف المراحل العمرية المختلفة، بمراحل ابتدائي وإعدادي وثانوي.
وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الشهر الجاري خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بيانًا بعدد من الإجراءات الاحترازية لتقليل الأعداد في أنشطة الكنائس، وعقد صلوات الأكليل بـ10 أفراد فقط والجنازات بـ20 فردا، وإلغاء صلوات الحميم وصلاة التالت، والاكتفاء بأعداد محدودة في القداسات ومدارس الأحد.

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