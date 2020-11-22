إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية بجامعة بنها

عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها مساء اليوم لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للوظائف الإشرافية، وهي أمين كلية الطب البشرى، وأمين كلية العلاج الطبيعى.واستمعت اللجنة، برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية الدكتور رضا عبدالحليم عميد كلية الحقوق، والدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب البشرى، والدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعى، وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف، ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.وأكد الدكتور تامر سمير أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بالجامعة يتم من خلال اللجنة التي جرى تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقًا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.