«غرفة الإسكندرية» تؤكد أهمية التحرك نحو السوق الإفريقية

عقدت إدارة إفريقيا بالتمثيل التجاري مع غرفة تجارة الإسكندرية، الأحد، لقاءً موسعًا بمشاركة رؤساء المكاتب التجارية في السودان وكينيا وتنزانيا وزامبيا ونيجيريا.وأكد أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الاسكندرية، اهتمام الغرفة وجميع أعضائها على التعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة في التمثيل التجاري للتحرك نحو السوق الإفريقية والوصول إلى حجم صادرات يناسب أهمية هذه السوق التي تتسع لأكثر من مليار نسمة.وأكد الدكتور عبدالعزيز الشريف، مدير إدارة إفريقيا بالتمثيل التجاري، وضع خطة عمل زمنية لعدد من الأنشطة الترويجية بالتعاون مع غرفة الإسكندرية تضم عددًا من البعثات التجارية إلى كل من السودان وجنوب السودان وكينيا، كما تم الاتفاق على بدء دراسة إنشاء مركز لوجستي لشركات الإسكندرية في شرق أفريقيا.وألقى رؤساء المكاتب التجارية المشاركة الضوء على عدد من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بتلك الدول أمام الشركات المصرية.يأتي اللقاء في إطار خطة التحرك للتمثيل التجاري لمناقشة استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتحرك نحو السوق الإفريقيّة، مع تجمعات الأعمال المختلفة بالمحافظات كافة.