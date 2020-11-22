وكيل «تعليم أسوان» الجديد: لا مجال لأحد يعمل تحت قيادتي جاهلًا بالتكنولوجيا

عقد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الأحد، بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، اجتماعًا موسعًا بمديري العموم ومديرى الإدارات النوعية، بحضور الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية.فى بداية الاجتماع، رحب وكيل الوزارة بالحضور، وأكد أن العمل الجاد والمثمر هو الهدف الأساسى الذى يجب أن يضعه الجميع نصب أعينهم.وطالب الدكتور خالد قبيصى، من الجميع خطة شهرية تُعرض عليه شخصيًا تتضمن (النشاط أو المشروع ومسئول التنفيذ والإمكانيات المادية ومصادرها ومؤشرات الآداء) على أن تتضمن الخطة (نقطة مضيئة): وهى عبارة عن فكرة تريد الإدارة النوعية تنفيذها بالتعاون مع العاملين بالإدارات والمدارس، حيث إن فكرة العمل الجماعى أو العمل بروح الفريق تدعم وتعزز العمل وتعمل دومًا على تطويره.وطالب الجميع كل فى إدارته بموافاته بالإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضى والمعوقات التي واجهتهم ومقترحات التطوير.بعدها أكد وكيل الوزارة أنه سيقوم بدراسة احتياجات المديرية وإمكانية التوفير، مضيفًا أنه سيعمل على وضع برنامج تدريبى لجميع الحضور، يشمل تدريبهم على البرامج التكنولوجية والمنصات الإلكترونية وكذلك بنك المعرفة، حيث لا مجال لشخص يعمل تحت قيادته يكون جاهلًا بالتكنولوجيا باعتبارها لغة العصر.وبنهاية الاجتماع فتح وكيل الوزارة باب المناقشة أمام الجميع لطرح المشكلات والمعوقات التى تمت مواجهتها أو المقترحات التي من شأنها أن تطور العمل، متمنيًا للجميع دوام النجاح والتوفيق.