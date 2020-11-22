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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

شباب من شبرا الخيمة يطلقون مبادرة «فريق الخير» لتطوير المدارس

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:58 م
شباب من شبرا الخيمة
شباب من شبرا الخيمة
كتب صلاح حسنى
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دشن مجموعة من شباب منطقة مسطرد بشبرا الخيمة مبادرة تحت مسمى "فريق الخير" لتطوير وتجميل المدارس والمنطقة المحيطة بهم حيث قاموا بإطلاق أولى فعاليات المبادرة من خلال العمل على صيانة المدارس بالمنطقة من خلال توفير مستلزمات إصلاح النوافذ والمقاعد الدراسية لحماية أطفال منطقتهم من البرد بعد أن لاحظوا تهالك عدد كبير من النوافذ بالفصول المدرسية.

وأكد الشباب المشارك في الفريق، أنهم سعداء بهذا العمل الخيري البسيط لخدمة طلاب منطقتهم، مشيرين إلى قيامهم بإصلاح الشبابيك والديسكات بمدرسة مسطرد.

وأضاف المشاركون أن ذلك العمل لقى استحسانا من الناس والطلاب الذين كانوا يعانون من البرد بسبب تهالك وكسر زجاج شبابيك الفصول، مؤكدين أنهم يعملون على هدف واحد هو الصالح العام للأطفال ورسم الفرحة على وجوههم، لافتين إلى أن أعمال الخير التي قاموا بها ستستمر لتنفيذها في باقي المدارس.

ونشر عدد من رواد التواصل الاجتماعي على صفحات مدينة شبرا الخيمة "فيسبوك" صورا لمجموعة تلك الشباب كنوع من الشكر على ما بذلوه نظير تلك العمل الإنسان مطالبين الجميع بالتكاتف معهم حتى تعم الفكرة على جميع مدارس شبرا الخيمة بل والمحافظة كلها.

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