العثور على 10 أوكار لـ«داعش» وتدميرها بالكامل في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الأحد، العثور على 10 أوكار لعصابات تنظيم داعش الإرهابي داخل جريرة أم جريش وسط نهر دجلة، وتم تدميرها بالكامل.وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية الإخبارية) - "إن قيادة العمليات المشتركة اعتمدت مرحلة جديدة في مكافحة الإرهاب وملاحقة بقايا عصابات داعش، وهي تقويض بيئة العدو وحرمانه مِن الموانع الطبيعية والجغرافية الصعبة".وأكدت أن القوات الأمنية بكل تشكيلاتها مستمرة بملاحقة العدو وتجريده مِن كل قدراته والقضاء عليه.