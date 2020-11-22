بعد زيارة مفاجئة.. محافظ المنوفية يبحث مع وزير التضامن وضع مكتب تأمينات شبين الكوم

فاجأ اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مكتب التأمينات الاجتماعية بشبين الكوم، للوقوف على انتظام سير العمل والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، رافقه نائبه محاسب محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة.حيث تفقد محافظ المنوفية قسم المعاشات والتحصيل والتنفيذ الإداري ووحدة الاشتراكات والمعلومات وخدمة المواطنين بمكتب التأمينات الاجتماعية بميدان شرف واطلع على آلية سير العمل وكيفية تقديم الخدمات للجمهور، مبديا استياءه الشديد من منظومة العمل وتكدس المواطنين، وعلى الفور أجرى اتصالا هاتفيا بوزيرة التضامن لدراسة وضع المقر الحالي لمكتب التأمينات الاجتماعية للارتقاء بمنظومة العمل وحرصا على مصلحة المواطنين.وخلال تفقده مقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمنطقة بشاير الخير بحي غرب، حيث تلاحظ للمحافظ عدم استغلال المكان فضلًا عن وجود مكاتب إدارية غير مستغلة وتكدس على مكتب التأمينات بميدان شرف، وعلى الفور كلف محافظ المنوفية مدير منطقة التأمينات الاجتماعية بشبين الكوم بسرعة إعداد خطة متكاملة لتنظيم العمل وتخفيف الزحام بمكتب التأمينات ببندر شبين الكوم والعرض عليه خلال 48 ساعة لاتخاذ اللازم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.وشدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بتطبيق توجيهات مجلس الوزراء والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين المواطنين وعدم تقديم الخدمات للجمهور إلا بشرط ارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار الفيروس.