جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من كلية التربية الخاصة بحضور وزير التضامن الاجتماعي

في إطار تفعيل برتوكول التعاون المبرم بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ووزارة التضامن الإجتماعى لتدريب طلاب كلية التربية الخاصة بالجامعة داخل مراكز الرعاية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للوزارة ، تحتفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتخريج الدفعة الثالثة من كلية التربية الخاصة، الإثنين الموافق 23 نوفمبر 2020، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وقال إن الكلية تعمل على إعداد المعلمين المؤهلين بالمهارات التربوية من حيث المجال المعرفي والمعني والثقافي والبحثي بما يتواكب مع جودة التعليم الشاملة والإسهام في تطوير البحث العلمي ونشر الاتجاهات التربوية الحديثة في مجالي تعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن من اهداف الكلية العمل على إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للمدارس بوزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني لرعاية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والمساهمة في برامج خدمة المجتمع من خلال الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التجريبية لأولياء الأمور والعاملين في مجال رعاية وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الدكتور نبيل الزهار، عميد كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن تخصصات الكلية بها ما هو متخصص في التأخر العقلي، والإعاقات البصرية والإعاقات السمعية، والإعاقات الحركية، والاضرابات الانفعالية والسلوكية، والموهوبين والإعاقة والعجز في التعلم.

وأشار إلى أن حضور وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج حفل التحرج يأتي ضمن اهتمامها الكبير بذوي الاحتياجات الخاصة لا سيما من خلال أول كلية متخصصة في هذا المجال داخل الجامعات المصرية الخاصة على مستوى الوطن العربي.