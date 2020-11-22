التنمية المستدامة: توزيع 4000 شيكارة شعير على مزارعي مطروح

كلف الدكتور عبدالله زغلول، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، المهندس محمود عيد الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بضرورة دعم صغار المزارعين بمحافظة مطروح بتقاوي الشعير بالمجان، وذلك للتوسع في زيادة الرقعة الزراعية لزراعات المحاصيل المطرية.وأوضح أن محافظة مطروح تعتمد على الأمطار في الزراعة سواء الموسمية كالقمح والشعير أو الدائمة كالزيتون والتين والتمور، والتي تحظى بأهمية كبيرة لأبناء المحافظة كمصدر دخل للأهالي، حيث يقوم المزارعين بحرث الأرض وتجهيزها، ثم وضع التقاوي وينتطرون حتى تسقط الأمطار لري زراعته.وأضاف أن المركز يقوم بتوزيع 4000 شيكارة شعير لصنف جيزة 132، والذي تم توريده من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة.وتابع المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن المركز لأول مرة يضم مناطق غرب الضبعة خلال توزيع تقاوي الشعير، حيث تم توزيع 800 شيكارة على 400 مزارع من مزارعي غرب الضبعة و700 شيكارة لـ350 مزارع بمركز راس الحكمة و400 شيكارة لـ200 مزارع بمركز مرسي مطروح و800 شيكارة بمركز النجيلة لزراعة 800 فدان، بالإضافة إلى توزيع 1300 شيكارة لمزارعي سيدي براني والسلوم، والتي يتم توزيعها عن طريق مراكز الدعم الفني والارشادي المنتشرة من غرب الضبعة حتي السلوم.وأشار إلى أن مساحة الأراضي الصالحة لزراعة الشعير والقمح تزيد على 220 ألف فدان وما يقدمه مركز التنمية المستدامة لكميات تزيد على 140 طنًا من تقاوي الشعير كمنحة بدون مقابل، وتفعيل نشاط توزيع التقاوي الذي كان متوقفًا منذ فترة طويلة بسبب قلة الأمطار.