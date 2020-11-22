طرح أكبر ممارسة لتدبير الاحتياجات الحكومية من المستلزمات الطبية

بدأت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، جلسات الممارسة الخاصة بتدبير مستلزمات وأجهزة المعامل وبنوك الدم.يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الهيئة لتعظيم الاستفادة من المخزون الاستراتيجي للدولة من المستحضرات والمستلزمات الطبية، والمساهمة في تنفيذ خطة توطين وتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية التي تضعها الهيئة بالاشتراك مع الجهات المعنية.وتم طرح أكبر ممارسة لتدبير احتياجات الجهات الحكومية من أجهزة وكيماويات وكواشف المعامل الطبية، والتي انطلقت فعالياتها ٢١ نوفمبر، وتستمر أعمال اللجان حتى ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠ وتتم عمل لجان الممارسة لاحتياجات الجهات الحكومية مجمعة، وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة للوصول إلى أفضل جودة وأقل أسعار.ويقام معرض طبي على هامش فعاليات اللجنة في الفترة من ٢٨ نوفمبر إلى ٣ ديسمبر.