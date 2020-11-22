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الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

مع تطوير مطار سفنكس.. «ستورى ماب» عن إنجازات قطاع الطيران

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:47 م
مطار سفنكس
مطار سفنكس
سالي رطب
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إنجازات كبرى شهدها قطاع الطيران في مصر، الذي وضعته الحكومة في إطار أولوياتها نظرًا لأهميته في نجاح خطط التنمية الاقتصادية، فقطاع الطيران يساهم بشكل أساسي في تنمية حركة السياحة الخارجية والداخلية، وتنشيط حركة التجارة، مما يجعله عماد هام يسهم فى تنمية الموارد ودعم وتحسين الاقتصاد القومي لتأثيره على قطاعات كثيرة فى الدولة سواء كانت خدمية أو إنتاجية.

"الدستور" عرضت في Story Map، أبرز انجازات قطاع الطيران في الفترة الأخيرة.

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